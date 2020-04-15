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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman’dan günde 30 siperlik
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    15.04.2020 - 07:00 | | AA

    Sıtkı Koçman’dan günde 30 siperlik

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretiyor.

    Sıtkı Koçman’dan günde 30 siperlik

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretiyor. MSKÜ Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk; gönüllü öğrenciler ile öğretim üyeleri, biri öğrencilerin sanayiden topladıkları parçalarla yaptıkları cihaz olmak üzere, 7 cihazla günde 30 siperlik üretiyor. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ilk maskeleri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ile MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Salih Akkuş’a teslim etti. 

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