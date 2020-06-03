03.06.2020 - 07:00 |
Sıtkı Koçman’dan kente yeni hizmet
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle merkez ve ilçe yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerini, laboratuvarlarını ve bilgisayar laboratuvarlarını, kentte yaşayan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtıklarını belirtti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle merkez ve ilçe yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerini, laboratuvarlarını ve bilgisayar laboratuvarlarını, kentte yaşayan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtıklarını belirtti. Merkez kampüsteki enformatik laboratuvarlarına ek olarak, öğrenci toplulukları için yeniden düzenlenen Mavi Çatı’da 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.