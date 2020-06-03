Sıtkı Koçman’dan kente yeni hizmet

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle merkez ve ilçe yerleşkelerinde yer alan kütüphanelerini, laboratuvarlarını ve bilgisayar laboratuvarlarını, kentte yaşayan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtıklarını belirtti. Merkez kampüsteki enformatik laboratuvarlarına ek olarak, öğrenci toplulukları için yeniden düzenlenen Mavi Çatı’da 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu.