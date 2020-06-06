Sıtkı Koçman’ın desteği sürüyor

İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu’nun ürettiğin siperliklerin ilk olarak MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi’nde hizmet veren sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Dalaman Devlet Hastanesi ve Köyceğiz Devlet Hastanesi başhekimliklerine siperlikleri ilettik. Dağıtım çalışmalarımız devam edecek” dedi.