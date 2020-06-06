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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman’ın desteği sürüyor
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    06.06.2020 - 00:05 |

    Sıtkı Koçman’ın desteği sürüyor

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) üretilen yüz koruyucu siperlikler, ilçelerde hizmet veren sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

    Sıtkı Koçman’ın desteği sürüyor

    İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu’nun ürettiğin siperliklerin ilk olarak MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi’nde hizmet veren sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Dalaman Devlet Hastanesi ve Köyceğiz Devlet Hastanesi başhekimliklerine siperlikleri ilettik. Dağıtım çalışmalarımız devam edecek” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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