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    HaberlerEge Haberleri ‘Sivil topluma sahip çıkılması gerekiyor’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Sivil topluma sahip çıkılması gerekiyor’

    İzmir’de 61 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) İcra Kurulu Başkanı Ali Mamak, icra kurulu üyeleri İhsan Canik, Mustafa Dündar, Bilal Yılmaz ve Gökhan Temur ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.

    ‘Sivil topluma sahip çıkılması gerekiyor’

    İzmir’de 61 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) İcra Kurulu Başkanı Ali Mamak, icra kurulu üyeleri İhsan Canik, Mustafa Dündar, Bilal Yılmaz ve Gökhan Temur ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Mamak, STK’ların asıl görevlerinin milletin çıkarları yanında devletin yükünü almak, sahada devlet ve millet yararına faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtti. Vali Ayyıldız, STK’lara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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