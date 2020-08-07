Sivri, unutulmadı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne (İGC) 14 yıl başkan olarak hizmet veren gazeteci ve yazar İsmail Sivri, ölümünün 13’ncü yıl dönümünde heykeli başında düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, İsmail Sivri ve yaşamını yitiren gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İGC Başkanı Misket Dikmen, “Benim için bir meslek büyüğü ve cemiyetimizin başkanı olması dışında insan ilişkilerinde de örnek teşkil eden, zor zamanlarımızda yardımımıza koşan, derdimize çare bulmaya çalışan çok değerli bir insandı” dedi.

‘Sevgileri kazandı’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, “Gazeteciliğinin yanında insani değerleriyle birçok kişinin sevgisini kazandı. Gelecek kuşaklara böyle bir değerin aktarılması çok önemli” diye konuştu.