AK Parti’ye yönelik açıklamalar yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile milletvekillerini eleştiren Kırkpınar, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasetin ahlakını koruduk. Kifayetsizlerin elinde siyaset kurumunun yıpratılmasına asla müsaade etmedik. Çünkü dün olduğu gibi bugün de siyaseti millete hizmet için yapan ve halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileriyiz” dedi.