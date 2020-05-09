09.05.2020 - 00:04 |
‘Siyasetin ahlakını koruduk’
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP’nin siyasi kadavra haline geldiğini öne sürdü.
AK Parti’ye yönelik açıklamalar yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile milletvekillerini eleştiren Kırkpınar, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasetin ahlakını koruduk. Kifayetsizlerin elinde siyaset kurumunun yıpratılmasına asla müsaade etmedik. Çünkü dün olduğu gibi bugün de siyaseti millete hizmet için yapan ve halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileriyiz” dedi.
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