‘Siyasette millet sevdası gerekiyor’

Siyasetin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Zolan, “Siyaset Allah rızası için, millet sevdası için yapılacak bir iştir” dedi. Güngör ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Zolan, “İnşallah güzelliklere, başarılara hep birlikte ulaşalım” dedi. Güngör de, “İl Yönetimi olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu, sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz” dedi.