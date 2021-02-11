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    HaberlerEge Haberleri ‘Siyasette millet sevdası gerekiyor’
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    11.02.2021 - 00:02 |

    ‘Siyasette millet sevdası gerekiyor’

    AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    ‘Siyasette millet sevdası gerekiyor’

    Siyasetin zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Zolan, “Siyaset Allah rızası için, millet sevdası için yapılacak bir iştir” dedi. Güngör ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Zolan, “İnşallah güzelliklere, başarılara hep birlikte ulaşalım” dedi. Güngör de, “İl Yönetimi olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu, sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz” dedi.

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