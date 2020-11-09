Siz de katkı koyun!

İzmirli depremzedeler için kapsamı genişletilen ‘Biz Varız’ dayanışması sürüyor. ‘Halkın Bakkalı’ üzerinden depremzedelere ulaştırılmak için yapılan yemek, gıda ve hijyen paketi alışverişinin tutarı 22 milyonu geçti. ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına da 28 milyon 14 bin lira destek geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre büyüklüğü 6,9 olan, Ege depreminin ardından depremden etkilenen İzmirliler ile onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren kampanyalar sürüyor. Kovid-19 sürecinde başlayan, ancak depremzedeler için kapsamı genişletilen ‘Biz Varız’ dayanışması için önemli oranda alışveriş yapıldı. Depremzedelere bir çatı sağlamak için başlatılan ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası için 28 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yurttaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyoruz. Depremden zarar görenlere elbirliğiyle merhem olmaya çalışıyoruz” dedi

Yurtdışından da var

Kampanyada 2 Kasım’dan bu 130 bin 224 hijyen paketi, 107 bin 723 gıda paketi, 130 bin 224 hijyen paketi ve 7 bin 500 uyku tulumu Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alındı. Kampanya kapsamında destekçilerin aldığı paketler, Büyükşehir ekipleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. Kampanyanın daha fazla destekçiye ulaşması için, ‘Halkın Bakkalı’ web sitesinin İngilizce sayfası da hizmete açıldı.

‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına, web sitesi üzerinden ev ihtiyacı için 2 bin 306 başvuru yapıldı, destekçi sayısı da farklı ülkelerden 3 bin 91’i buldu. Kampanya kapsamında, ev sahiplerinin depremzedelere kapılarını açmak üzere bildirdikleri daire sayısı ise 163.