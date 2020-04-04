Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunuyor. Salgınla mücadelede evde kalmanın önemine dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Çok değerli büyüklerimiz sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın. Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Biz güçlü bir milletiz, inşallah hep birlikte başaracağız” dedi.