‘Sizlerle gücümüze güç katacağız’

Ziyarete, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş, Yardımcı Antrenör Ali Aktaş ve sporcular katıldı. 2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan takımın Yardımcı Antrenörü Aktaş, Gümüşhane’de çok başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, Denizli’de bisiklet sporunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, “Sizlere destek olmak bizim asli görevimiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir hele hele böyle gayretli, çalışkan ve başarılı gençlerimiz, başımızın tacıdır. Sizlere ne tür destek olunması gerekiyorsa, bu en üst seviyeden verilir. Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız. Sizleri de inşallah Büyükşehir Belediyemizin sporcuları olarak göreceğiz” dedi.