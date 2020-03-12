BİST100.966-0,10EURO6-0,04USD6,210,07ALTIN327,170,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sloganımız ‘Birlikte Güçlüyüz’
    ABONE OL
    12.03.2020 - 00:04 |

    Sloganımız ‘Birlikte Güçlüyüz’

    Sloganımız ‘Birlikte Güçlüyüz’

    İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Liyakat Derneği bir araya gelip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

    Başarının mimarları

    Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen odalar ve derneklerin kadın üyeleri saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Başkanlar ve üyeler İzmir Ticaret Odası’na (İZTO) kadar süren kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejin ardından dernek ve odaların ortak olarak İZTO’da düzenlediği ‘Kadın Hikayeleri Paneli’ başladı. Açılışta konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kadınların toplumsal yaşama ve istihdama katıldığı ülkelerin gelişimlerini daha hızlı tamamlayıp daha dengeli bir ekonomiye ulaştığı bir gerçek. Kadınlarımız ne kadar ne kadar hayatın içinde yer alırlarsa, toplumu oluşturan gruplar da o kadar güçlü ve donanımlı olur. Önyargıları yıkabilmek için kadınlarımızın başarı hikayelerini yaymalı, onları rol modeller olarak konumlandırmalı ve gençlerimize yol açmalarını sağlamalıyız. Etkinlik için belirlediğimiz slogan da Birlikte Güçlüyüz” diye konuştu.

    TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel moderatörlüğünde düzenlenen Kadın Hikayeleri Paneli’nde; Sabiha Tansuğ, Sevgi Özyurt, Müberra Türkkan ve Doç. Dr. Duygu Sağ, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik Berber Dükkanı Sohbeti adlı oyunla sona erdi.

    YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber