Sloganımız ‘Birlikte Güçlüyüz’

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Liyakat Derneği bir araya gelip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

Başarının mimarları

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen odalar ve derneklerin kadın üyeleri saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Başkanlar ve üyeler İzmir Ticaret Odası’na (İZTO) kadar süren kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejin ardından dernek ve odaların ortak olarak İZTO’da düzenlediği ‘Kadın Hikayeleri Paneli’ başladı. Açılışta konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kadınların toplumsal yaşama ve istihdama katıldığı ülkelerin gelişimlerini daha hızlı tamamlayıp daha dengeli bir ekonomiye ulaştığı bir gerçek. Kadınlarımız ne kadar ne kadar hayatın içinde yer alırlarsa, toplumu oluşturan gruplar da o kadar güçlü ve donanımlı olur. Önyargıları yıkabilmek için kadınlarımızın başarı hikayelerini yaymalı, onları rol modeller olarak konumlandırmalı ve gençlerimize yol açmalarını sağlamalıyız. Etkinlik için belirlediğimiz slogan da Birlikte Güçlüyüz” diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel moderatörlüğünde düzenlenen Kadın Hikayeleri Paneli’nde; Sabiha Tansuğ, Sevgi Özyurt, Müberra Türkkan ve Doç. Dr. Duygu Sağ, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik Berber Dükkanı Sohbeti adlı oyunla sona erdi.