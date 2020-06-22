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    HaberlerEge Haberleri Slovenya-İzmir dostluğu pekişti
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    22.06.2020 - 00:07 |

    Slovenya-İzmir dostluğu pekişti

    Slovenya-İzmir dostluğu pekişti

    Ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten EGİAD Başkanı Aslan “Alt ve üstyapı projeleriyle turizm sektörü birçok avantaj barındırıyor” dedi.

    İhracat yapan üyeleri için pazar araştırması ve bilgilendirme etkinliklerini sürdüren Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD), Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve İzmir Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ile bir araya geldi. Ticaret hacmin artırmak için üç yıl önce Slovenya ziyaretiyle ilk adımı attıklarını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Türk iş dünyasının en önemli ortağı olabilir” dedi. Yüksek eğitimli insan kaynağı, coğrafi avantajı ve doğal güzellikleriyle Slovenya’nın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu bildiren Aslan, şöyle konuştu:

    “Slovenya ile güçlü siyasi ve stratejik ilişkilerimize ek olarak tüm alanlarda ekonomik temasımızı artırmak istiyoruz. Türk şirketleri Slovenya’nın ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçirebilecek kapasite ve güce sahip. Karşılıklı olarak turist haraketliliğini canlandırıp özellikle sağlık ve termal turizm konularındaki deneyimlerimizi de paylaşabiliriz. 110 bin kişiyi istihdam eden EGİAD, bundan sonra gerçekleşecek ticari iş birliklerinde bağlantı noktası olabilir.”

    Türk iş insanlarının özellikle bankacılık işlemleri konusunda Slovenya’da yaşadıkları problemleri de dile getiren Aslan, bu konuda ayrıca destek istedi.

    Slovenya-İzmir dostluğu pekişti

    Büyükelçiden destek

    Büyükelçi Seligo ise, Adriyatik’te hızla gelişen Koper Limanı’na dikkat çekip Koper Belediye Başkanı’nı İzmir’e getirme planından bahsetti. Seligo, EGİAD üyelerinin her türlü ticari talebi konusunda da, büyükelçiliğin Ekonomik İlişkiler departmanının çalışacağını belirtti.

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