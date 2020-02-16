16.02.2020 - 00:03 |
Slow Food Hareketi bilgilendirme toplantısı
İzmir’in Selçuk ilçesi, Slow Food Hareketi’ne katılıyor. 18 Şubat Salı günü saat 18.00’de Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenecek toplantıda; küçük otel işletmecilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşa bilgilendirme yapılacak.
Slow Food ile Efes Selçuk’un mutfak kültüründe yeni bir sayfa açacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çizdiğimiz uzun bir rota var. Amacımız yerel ürünlerimize, yerel üreticilerimize sahip çıkıp, mutfak kültürümüze Slow Food ekseninde yeni bir kimlik kazandırarak dünyaya tanıtmak olacak” dedi.
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