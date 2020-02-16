Slow Food Hareketi bilgilendirme toplantısı

Slow Food ile Efes Selçuk’un mutfak kültüründe yeni bir sayfa açacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çizdiğimiz uzun bir rota var. Amacımız yerel ürünlerimize, yerel üreticilerimize sahip çıkıp, mutfak kültürümüze Slow Food ekseninde yeni bir kimlik kazandırarak dünyaya tanıtmak olacak” dedi.