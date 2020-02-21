Slow Food için bir adım daha

Toplantıda katılımcılar topraktan sofraya ‘iyi temiz adil’ gıda sloganıyla dünyadaki en büyük gıda hareketi olan Slow Food akımı hakkında bilgilendirildi. ‘Neden Slow Food?’ sorusunu Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Tarım Müzesi’ni anlatarak cevaplayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz, çocuklarımıza geleceğin topraktan geldiğini anlatmak istiyoruz. Tohum Merkezi’nde tohum takası yapacağız. Tüm bunlar sağlıklı gıda ve doğru üretim açısından çok önemli” dedi.



Efes Tarlası Bakkalı



Başkan Sengel, Efes Tarlası Bakkalı’nın da müjdesini verdi. Amaçlarının tüketiciyle üreticiyi buluşturmak olduğunu belirten Başkan Sengel, “Toprak Okulu’nu yapacağımız yerde üretici pazarı kuracağız. Evde doğru tekniklerle salça yapan kadınlarımızdan salçalarını satın alıp Efes Tarlası Bakkalı’nda satacağız” diye konuştu.



Doğru üretim



Programa katılan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, güvenli gıdaya ulaşma açısından kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı, “Çocuklarımıza ne yedirdiğimizi bilmek istiyoruz. İşte Slow Food bunu bilmemiz için var” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Tarım Danışmanı Şevket Meriç ise, “Bu toprakları bereketli kılan insanlardır. Slow Food hareketi üreticilerin doğru üretim yapmasına dayanır” dedi.



‘Doğduğum ikinci yer’



Selçuk’un fahri hemşerisi sanatçı Hayko Cepkin, gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Selçuk’a paraşüt sporu sayesinde yolunun düştüğünü ve buraya yerleşmeye karar verdiğini anlatan Cepkin, “Burası ikinci doğduğum yer olabilir. Efes Selçuk tarihin merkezi olan bir yer olarak çok şeyi hak ediyor” dedi.