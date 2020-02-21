BİST115.642-2,98EURO6,58-0,02USD6,10-0,01ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Slow Food için bir adım daha
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:04 |

    Slow Food için bir adım daha

    Efes Selçuk’un Slow Food akımına dahil olması adına Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Slow Food Efes Selçuk Toplantısı” düzenlendi.

    Slow Food için bir adım daha

    Toplantıda katılımcılar topraktan sofraya ‘iyi temiz adil’ gıda sloganıyla dünyadaki en büyük gıda hareketi olan Slow Food akımı hakkında bilgilendirildi. ‘Neden Slow Food?’ sorusunu Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Tarım Müzesi’ni anlatarak cevaplayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz, çocuklarımıza geleceğin topraktan geldiğini anlatmak istiyoruz. Tohum Merkezi’nde tohum takası yapacağız. Tüm bunlar sağlıklı gıda ve doğru üretim açısından çok önemli” dedi.

    Efes Tarlası Bakkalı

    Başkan Sengel, Efes Tarlası Bakkalı’nın da müjdesini verdi. Amaçlarının tüketiciyle üreticiyi buluşturmak olduğunu belirten Başkan Sengel, “Toprak Okulu’nu yapacağımız yerde üretici pazarı kuracağız. Evde doğru tekniklerle salça yapan kadınlarımızdan salçalarını satın alıp Efes Tarlası Bakkalı’nda satacağız” diye konuştu.

    Doğru üretim

    Programa katılan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, güvenli gıdaya ulaşma açısından kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı, “Çocuklarımıza ne yedirdiğimizi bilmek istiyoruz. İşte Slow Food bunu bilmemiz için var” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Tarım Danışmanı Şevket Meriç ise, “Bu toprakları bereketli kılan insanlardır. Slow Food hareketi üreticilerin doğru üretim yapmasına dayanır” dedi.

    ‘Doğduğum ikinci yer’

    Selçuk’un fahri hemşerisi sanatçı Hayko Cepkin, gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Selçuk’a paraşüt sporu sayesinde yolunun düştüğünü ve buraya yerleşmeye karar verdiğini anlatan Cepkin, “Burası ikinci doğduğum yer olabilir. Efes Selçuk tarihin merkezi olan bir yer olarak çok şeyi hak ediyor” dedi.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber