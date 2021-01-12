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    12.01.2021 - 00:02 |

    SMA hastası Mustafa için destek çağrısı

    SMA hastası Mustafa için destek çağrısı

    Germencik’te SMA Tip 1 hastası Mustafa Duru’nun (3), fiziksel fonksiyonlarını güçlendirecek olan engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyenin alınması için ailesi yardımseverlerden destek bekliyor. Oğlunun 45 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirten baba Muhammed Duru, “Mustafa’nın yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyorum” dedi. Destek olmak isteyenler ‘TR85 0001 0004 3565 0334 2650 04’ nolu IBAN hesabına bağışta bulunabilir.

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