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    HaberlerEge Haberleri Şoförler, koronadan bu paketle korunacak
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    08.04.2020 - 00:01 |

    Şoförler, koronadan bu paketle korunacak

    Şoförler, koronadan bu paketle korunacak

    Bornova Belediyesi, daha önce maske dağıttığı taksici ve minibüsçü esnafına desteğini sürdürüyor. İçinde 10 adet maske, kolonya ve sıvı sabun bulunan paketler, şoförlere dağıtılmak üzere taksi ve minibüs duraklarına teslim edildi. Başkan Mustafa İduğ, direksiyon başında, risk altında görev yapan taksi ve dolmuşçular için 1.100 paket hazırladıklarını ifade etti, “Belediye olarak tüm olanaklarımızı kullanarak salgının yayılımını azaltmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, sağlıkçıların yanı sıra zor koşullarda görevlerini yapan hizmet sektöründeki çalışanlarımıza da yardım ediyoruz. Sıkıntılı günleri birbirimize destek olup birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz” dedi.

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