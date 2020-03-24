Şoförlere sefer öncesi ateş kontrolü

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, bünyesinde hizmet veren şehir içi belediye otobüslerinde tedbirleri artırdı. Her sabah tüm otobüsler dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi, yolcuların hijyeni için de otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştirildi. Sefer öncesi 150 şoförün ateşi ölçüldü.