24.03.2020 - 00:03 |
Şoförlere sefer öncesi ateş kontrolü
Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı tedbirleri yoğunlaştırarak sürdürüyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, bünyesinde hizmet veren şehir içi belediye otobüslerinde tedbirleri artırdı. Her sabah tüm otobüsler dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi, yolcuların hijyeni için de otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştirildi. Sefer öncesi 150 şoförün ateşi ölçüldü.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.