18.05.2020 - 00:00 |
Sofralık üzümde 2. hasat zamanı
MANİSA’da, kapalı sistem serada, topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinin erkenci türlerinden Spil karasında hasat için geri sayım başladı. 250 metrekarelik serada tam kontrollü izlenebilir ortamda yetiştirilen asmalardan erkenci türlerde ilk hasat geçen yıl yapıldı. Bu yıl mayıs sonu ya da haziran başında yapılacak ikinci hasat için gün beklenirken, önümüzdeki yıldan itibaren topraksız üzüm yetiştiriciliğinin çiftçilerce de uygulanmaya başlanılacağı belirtildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, “Spil karası çeşidinde hasat bekliyoruz” dedi. l DHA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.