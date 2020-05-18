Sofralık üzümde 2. hasat zamanı

MANİSA’da, kapalı sistem serada, topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinin erkenci türlerinden Spil karasında hasat için geri sayım başladı. 250 metrekarelik serada tam kontrollü izlenebilir ortamda yetiştirilen asmalardan erkenci türlerde ilk hasat geçen yıl yapıldı. Bu yıl mayıs sonu ya da haziran başında yapılacak ikinci hasat için gün beklenirken, önümüzdeki yıldan itibaren topraksız üzüm yetiştiriciliğinin çiftçilerce de uygulanmaya başlanılacağı belirtildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, “Spil karası çeşidinde hasat bekliyoruz” dedi. l DHA