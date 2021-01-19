Soğuk ve karla mücadeleye devam

Geçen hafta yaşanan fırtına ve sağanak yağışın ardından, hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte kar sürprizi yaşayan Ege Bölgesi’nde, belediyeler ulaşımın aksamaması için seferberlik ilan etti. Öte yandan, İzmir başta olmak üzere tüm Ege’de perşembe gününe kadar soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. İzmir Büyükşehir ekipleri, toplam 78 mahalle ile köy yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karda ve suda hareket edebilen paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı da yoğun kar yağışı altındaki Ödemiş’te hizmet veriyor. Beydağ’da da Büyükşehir ve Beydağ Belediyesi’ne ait ekipler, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Başkan Feridun Yılmazlar, “Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemeleri için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımıza devam edeceği.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hafta sonu etkili olan kar yağışının olumsuzluğa dönüşmemesi adına büyük çaba gösterdi. Gece saatlerinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapan ekipler, Kırkağaç ilçesinde mahsur kalan 2 araçla 7 vatandaşın da kurtarılmasını sağladı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü de, 17 ilçede, kış mevsiminin olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşa hizmet ulaştırmak için çalışıyor. MASKİ, sıfırın altındaki sıcaklıkta, hat döşeme çalışmalarından hatlarda yaşanan arızalara, ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklardan içme suyu depolarındaki sorunlara kadar birçok sıkıntıyı gidermek için sahadan ayrılmıyor.

İl genelinde yoğun bir çabayla karla mücadele eden Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, Manisalılardan tam not aldı.

Saruhanlı’da yollar açık

Kar yağışının en fazla etki ettiği Şatırlar Mahallesi’nde ise, Saruhanlı Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcadı. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Şatırlar, Aydınlar ve Büyükbelen mahallelerinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı. Oluşturduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen ihbarlara anında müdahale ettik, kapanan yolları ulaşıma açtık. İlçemiz genelinde kar yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için de ilçe merkezi ve doğaya yiyecek bıraktık” dedi.

Burhaniye’de ekipler sahada

Burhaniye’de de iki gün boyunca süren kar yağışı sorunsuz atlatıldı. Hacıbozlar, Sarılar, Yaylacık, Kuyucak ve Çallı kırsal mahallelerinde oldukça etkili olan kar yağışına Belediye ekipleri anında müdahale etti. Çoğu yamaç olan köy yollarının kapanmasını önlemek ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalar yapıldı. Vardiyalı olarak çalışan ekipler, vatandaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

24 saat boyunca hizmette





Kuraklığın yaşanmaması için gerekli olan ve beklenen kar yağışı Aydın’ın yüksek kesimlerinde başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin hazır bekleyen ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda çalışmalara devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu ise, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini, ayrıca kış mevsimi boyunca olumsuzluklara karşı hazırda bekleyeceklerini ifade eden Çerçioğlu, “Her türlü ihtiyaç durumunda Hızlı Çözüm Merkezi’nin 444 40 09 numaralı hattı aranabilir” dedi.