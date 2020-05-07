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    HaberlerEge Haberleri Soğukkuyu, sosyal tesise kavuşuyor...
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    07.05.2020 - 00:02 |

    Soğukkuyu, sosyal tesise kavuşuyor...

    Koronavirüs salgınıyla her alanda mücadelesini sürdüren Bayraklı Belediyesi, temel hizmetleri de aksatmıyor.

    Soğukkuyu, sosyal tesise kavuşuyor...

    Belediye, salgın süresince Osmangazi, Soğukkuyu ve Postacılar mahallelerinde bulunan 4 parkın yürüyüş yolları ile Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Soğukkuyu, Yamanlar ve Çiçek Mahallesi’ndeki parkların oyun alanlarının zemin yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Soğukkuyu’daki Ali Dinçer ve Osmangazi’deki Ahmet Taner Kışlalı parklarında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Serdar Sandal, talep ve önerileri dinledi. Sandal, ilçe sakinlerinin modern bir dinlenme ve spor alanına kavuşacağını belirtti.

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