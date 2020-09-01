‘Sokağa atmayın’

Yaz sezonunun sona yaklaştığı bu günlerde, tatil yörelerindeki barınaklar sahipleri tarafından terk edilen köpeklerle doldu. Barınak gönüllüleri, köpeklerin çoğunun yazlıkçılar tarafından bırakıldığını, kimilerinin de hasta olduğu için terk edildiğini söyledi.

Çeşme Belediyesi’nde görev yapan veteriner Çağdaş Koç, “Ortalama her sene 300 ile 350 arasında köpek, burada sokağa terk ediliyor. Bu sayı her yıl yüzde 10 artıyor” dedi.

Yazlıklarında kalanlar, tatilleri bittiğinde köpekleri, sokaklara ya da İzmir-Çeşme yoluna bırakabiliyor. Genelde armağan olarak gelen ve yazlıkların bahçelerinde hobi olsun diye beslenen köpekler, tatil bittiğinde kendini sokakta buluyor. Veteriner Çağdaş Koç, “Özel günlerde, doğum günlerde ve evlilik yıldönümlerinde, Çeşme’ye yazlıklarına gelen vatandaşlar, dışarıdan köpek satın alıyor. Ya bakamıyorlar ya da terk ediyorlar. Çok sayıda can var sokağa bırakılan. Bunların çoğu cins köpek; genelde karşılaştığımız türler golden ya da labrador” diye konuştu.

Otobanda golden!

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, yazlıklarına gelen vatandaşların çocukları zaman geçirsin ya da meşgale olsun diye köpek aldıklarını belirtti, “Burada oldukları süre boyunca köpekleri yanlarında tutuyorlar. Giderken de sokağa bırakıyorlar. Bu, sokak hayvanlarının popülasyonunun önüne geçmemize engel olan bir unsur. Yazlıkçılardan isteğimiz, giderken köpeklerini bırakmamaları, bırakacaklarsa da bize bırakmalarıdır. Örneğin, Çeşme’den İzmir’e doğru giderken, otobanda biri siyah biri beyaz golden türü 2 köpeğin koşuşturduğunu gördük. Bu köpekler, dışarıdaki koşullara alışamıyor” şeklinde konuştu.

‘Sahiplenin’

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder de ailelerin çocuklarına karne hediyesi olarak köpek aldığına değindi, “Daha sonra pervasızca bu hayvanları atıyorlar. Bana günde 3-5 terk köpeğin ilanı için mesaj geliyor. İlla ki köpek istiyorlarsa satın almayıp barınaklardan sahiplensinler” dedi.

Hayvansever Yeşim Yalçın Aya bir yasa çıkarılıp hayvanları terk edenlere ceza verilmesi ve köpeklere çip takılması gerektiğini belirtti.

Narlıdere sahip çıkıyor

Narlıdere Belediyesi ile Kent Konseyi’nin, sahipsiz sokak hayvanlarının aşı ve bakımı için, veteriner klinikleriyle imzaladığı protokol, can dostların yüzünü güldürdü. 1 ayda 25 sokak kedisi için kısırlaştırma aşısı yapıldı. Başkan Engin, “Onların sağlığı bize emanet” dedi.

Sahipsiz hayvanların dostu olan Belediye ile Kent Konseyi, ilçede bulunan 6 veteriner kliniği ile Temmuz ayında protokol imzaladı. ‘Sokak Canlarına Kliniklerden Tam Destek’ protokolü kapsamında, kediler kısırlaştırıldı. Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek de, “Sokak canları için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.