Sokak canlıları için acil müdahale aracı

Çevre duyarlılığına yönelik hayata geçirdiği birçok önemli projeyle örnek haline gelen Uşak Belediyesi, yaralanan sokak hayvanlarına müdahaleyi hızlandırmak ve daha hijyenik bir ortam sağlamak adına “Hayvan Acil Durum Müdahale Aracı” oluşturdu. Özel olarak tasarlanan araç ile olası bir sokak hayanı yaralanması durumunda artık tedaviye başlama süresi kısaldı. İçerisinde gerekli donanımların bulunduğu araçla daha etkin bir tedavi sağlanacak.

Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, “Doğa dostu belediyemizin ve Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’ın tüm canlılara değer vermesi sayesinde araç envanterimize Sokak Canlıları Acil Müdahale Aracını ekledik. Onların daha sağlıklı bir şekilde taşınması ve müdahalenin daha etkin olması adına artık bu aracımızı kullanıyoruz” dedi.