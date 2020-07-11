‘Sokak lezzeti için bize gelin’

İşletmeci Erkan Arslan ve İlhami Altuntaş’ın ortak olduğu mekânda yerli yabancı içeceklere sokak lezzetlerinden seçmeler eşlik ediyor. Mutfağında ünlü şef Ümit Uçar’ın konsept danışmanlığı ile birbirinden iddialı lezzetlere ev sahipliği yapan Montana’da müşteri memnuniyeti ön planda tutuluyor. Sokak lezzetleri arasında kokoreç, kokoreç burger, midye, kasap burger, istiridyeli makarna ve pizzalar, deniz mahsulü makarna ve salatalar bulunuyor. Çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri canlı DJ performansının olduğu Montana, haftanın yedi günü hizmet veriyor.