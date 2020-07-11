11.07.2020 - 00:02 |
‘Sokak lezzeti için bize gelin’
Montana Pub&More, Karşıyaka Mavişehir’de hizmete açıldı.
İşletmeci Erkan Arslan ve İlhami Altuntaş’ın ortak olduğu mekânda yerli yabancı içeceklere sokak lezzetlerinden seçmeler eşlik ediyor. Mutfağında ünlü şef Ümit Uçar’ın konsept danışmanlığı ile birbirinden iddialı lezzetlere ev sahipliği yapan Montana’da müşteri memnuniyeti ön planda tutuluyor. Sokak lezzetleri arasında kokoreç, kokoreç burger, midye, kasap burger, istiridyeli makarna ve pizzalar, deniz mahsulü makarna ve salatalar bulunuyor. Çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri canlı DJ performansının olduğu Montana, haftanın yedi günü hizmet veriyor.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.