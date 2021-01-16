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    16.01.2021 - 07:00 |

    Sokak sanatçıları yalnız bırakılmıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat üreticilerini desteklemeyi sürdürüyor.

    Sokak sanatçıları yalnız bırakılmıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat üreticilerini desteklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı. İlk paketler Kültürpark’ta Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nun önünde yapıldı.
    İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı Murat Vatankoş, “Mart ayından beri çalışmıyoruz. Yazın bir kıpırdanma oldu ama yaralarımıza pansuman olmaya yetmedi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz pandeminin sona ermesi ve işimize geri dönmemiz” dedi. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, “Büyükşehir olmasa İzmir’de müzisyenler gerçekten açlıkla karşı karşıya kalacak. Büyükşehir ve İzmir halkına, özellikle de Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bin gıda ve hijyen paketi dağıtmayı planlayan Büyükşehir, hem yerel sanatçıları desteklemek hem de vatandaşı sanatla buluşturmak için dijital ve gezici etkinlikler düzenliyor.

    130 yıl sonra Kemeraltı’nda

    30 Ekim’deki depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının tahliyesinin ardından Kemeraltı’ndaki 130 yıllık tarihi belediye binası yeniden hizmete alındı. Hizmet birimlerinin büyük bölümünü Kültürpark’taki fuar hollerine taşındı.

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