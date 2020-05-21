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    HaberlerEge Haberleri Sokak sokak gezdi, bayramı kutladı
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Sokak sokak gezdi, bayramı kutladı

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, virüs salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kamyonet kasasına çıktı, mahalle mahalle gezip vatandaşların bayramını kutladı.

    Sokak sokak gezdi, bayramı kutladı

    Coşkunun Beydağ’da yürekten yaşandığını ifade eden Yılmazlar, “Koronavirüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da, sizlerle balkonlarda camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz. Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’e ve onun değerlerine sahip çıkmak her Türk evladının görevidir. Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği” diye konuştu.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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