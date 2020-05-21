Sokak sokak gezdi, bayramı kutladı

Coşkunun Beydağ’da yürekten yaşandığını ifade eden Yılmazlar, “Koronavirüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da, sizlerle balkonlarda camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz. Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’e ve onun değerlerine sahip çıkmak her Türk evladının görevidir. Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği” diye konuştu.