Sokak sokak geziyor virüs uyarısı yapıyor

Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Başkan Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü kişilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmamalarını söylüyor. Halkla bütünleşerek önlemler aldıklarını, gördükleri tehlikeleri vatandaşlara anlattıklarını dile getiren Şevkan, “Sağlık çalışanlarına balkonlardan alkış tutarak destek vermek yetmez. Bizler hastalanmayarak onların yükünü azaltmamız lazım. Sahadaki ekipleri yormadan bu işi el birliğiyle çözmemiz gerekiyor” dedi.