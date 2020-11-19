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    HaberlerEge Haberleri Sokak sokak geziyor virüs uyarısı yapıyor
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    19.11.2020 - 00:01 |

    Sokak sokak geziyor virüs uyarısı yapıyor

    Asıl mesleği doktorluk olan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, vatandaşları salgına karşı uyarıyor.

    Sokak sokak geziyor virüs uyarısı yapıyor

    Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Başkan Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü kişilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmamalarını söylüyor. Halkla bütünleşerek önlemler aldıklarını, gördükleri tehlikeleri vatandaşlara anlattıklarını dile getiren Şevkan, “Sağlık çalışanlarına balkonlardan alkış tutarak destek vermek yetmez. Bizler hastalanmayarak onların yükünü azaltmamız lazım. Sahadaki ekipleri yormadan bu işi el birliğiyle çözmemiz gerekiyor” dedi.

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