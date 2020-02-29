Sokaklar bahara  hazır hale geldi

Ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapılarak bağlantı yolları ve sokaklar süpürüldü. 40 personelin katıldığı temizlik çalışmaları kapsamında ayrıca sokaklardaki pet şişe, poşet gibi çöpler ve moloz atıkları da toplandı.