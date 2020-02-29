29.02.2020 - 00:03 |
Sokaklar bahara hazır hale geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bahar temizliği kapsamında; Bağcıllı, Karahallı ve Ketenova mahallelerinde meydan, yollar ve dere kenarları bahara hazır hale getirildi.
Ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapılarak bağlantı yolları ve sokaklar süpürüldü. 40 personelin katıldığı temizlik çalışmaları kapsamında ayrıca sokaklardaki pet şişe, poşet gibi çöpler ve moloz atıkları da toplandı.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.