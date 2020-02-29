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    HaberlerEge Haberleri Sokaklar bahara  hazır hale geldi
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    29.02.2020 - 00:03 |

    Sokaklar bahara  hazır hale geldi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bahar temizliği kapsamında; Bağcıllı, Karahallı ve Ketenova mahallelerinde meydan, yollar ve dere kenarları bahara hazır hale getirildi.

    Sokaklar bahara  hazır hale geldi

    Ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları yapılarak bağlantı yolları ve sokaklar süpürüldü. 40 personelin katıldığı temizlik çalışmaları kapsamında ayrıca sokaklardaki pet şişe, poşet gibi çöpler ve moloz atıkları da toplandı.

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