Sokaklar, bandonun müziğiyle şenlendi

Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 23 Nisan’ı evlerinde kutlamak zorunda kalan hemşehrilerine ve bayramın asıl sahibi çocuklara büyük bir sürpriz yaparak bir bando ile Bayındır sokaklarını neşelendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı.