Sokaklar boşaldı esnaf top oynadı

DENİZLİ’DE, koronavirüs nedeniyle vatandaşlar ‘evde kal’ çağrısına uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Salgından önce kentin en kalabalık yeri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki çok sayıda mağaza sahibi işyerini açmadı, dükkanını açanlar da müşteri olmayınca boş kalan kaldırımda top oynadı. Bulvarda fotoğrafçılık yapan Yakup Doğan, ilk kez kaldırımda top oynadıklarını belirtti. l RAMAZAN ÇETİN DHA