Sokaklar ıssız kaldı!

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, İzmir’de sokaklar boşaldı. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldukça tenhalaşdı, birçok işyeri de faaliyetlerini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini topladı, bazılarının da malzemelerini toplamadığı ve işyerine bekçilerin refakat ettiği görüldü. Vatandaşlardan Nihat Nebil Altıner, alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirtti. Cadde üzerindeki bir giyim mağazasının müdürü Gönül Özer de, işlerinin durma noktasına geldiğini, ancak alınan kararın da yerinde olduğunu söyledi, “Esnafın halini düşünüyorum. Kiralar nasıl ödenecek, döngüler nasıl sağlanacak. Etrafta kimse kalmadı, zararlar çok büyük. Umarım bunlar telafi edilir” dedi.