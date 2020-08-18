Sokaklar şenlendi

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan, “Kent Orkestrası”, farklı noktalarda konserler vermeye devam ediyor. Akordeon ve akustik gitar gibi enstrümanlar ile müzik yapan orkestranın son durağı Davutlar ve Güzelçamlı Mahallesi oldu. Gerçekleşen konserler yoğun ilgi gördü. Orkestranın sergilediği canlı performansa bazı çiftler ‘Vals’ yaparak eşlik etti. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı ve 18 müzisyenden oluşan Kuşadası Kent Orkestrası’nın 2 saat süren performansı dinleyenlerden büyük alkış topladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Konserler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hemşehrilerimizi sanatın her alanı ile buluşturmayı sürdüreceğiz. Kuşadası’nda sanata ve sanatçıya yatırım yapmayı kendimize bir görev olarak görüyoruz. Kent Orkestrası’nda görev yapan değerli müzisyen arkadaşlarıma verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.