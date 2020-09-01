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    01.09.2020 - 07:00 |

    Sokaklar şenlendi

    30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıldönümü, Karabağlar’da coşkuyla kutlandı.

    Sokaklar şenlendi

    30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıldönümü, Karabağlar’da coşkuyla kutlandı. İlk tören, Karabağlar Kaymakamlığı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Türk bayraklarıyla süslenmiş onlarca aracın ilçe sokaklarında gerçekleştirdiği ‘Zafer Turu’, yoğun ilgi gördü. Evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar da, araçlardan çalınan marşlara coşkuyla eşlik etti. Başkan Muhittin Selvitopu, “Hürriyet ve bağımsızlık yolunda, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

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