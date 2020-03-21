Sokaklar ve caddeler  ilaçlı suyla yıkanıyor

Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma yapacak olan ekipler ilk olarak, Yenişehir, Servergazi, Bahçelievler ve Karahasanlı mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin sağlığı, hijyenik ortamda yaşaması önemli” dedi.