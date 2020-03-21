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    HaberlerEge Haberleri Sokaklar ve caddeler  ilaçlı suyla yıkanıyor
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    21.03.2020 - 00:04 |

    Sokaklar ve caddeler  ilaçlı suyla yıkanıyor

    Merkezefendi Belediyesi, koronavirüse karşı açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Sokaklar ve caddeler  ilaçlı suyla yıkanıyor

    Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma yapacak olan ekipler ilk olarak, Yenişehir, Servergazi, Bahçelievler ve Karahasanlı mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin sağlığı, hijyenik ortamda yaşaması önemli” dedi.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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