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    HaberlerEge Haberleri Sokaklara renk geldi
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    21.09.2020 - 00:02 |

    Sokaklara renk geldi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği lavanta tarlaları özellikle yerli turistlerin uğrak noktası oldu.

    Sokaklara renk geldi

    2019 yılından itibaren olgunlaşarak ilk hasadı yapılmaya başlanan lavanta tarlalarının tanıtımı ve bölgenin bilinirliğinin arttırılması için halk, gönüllü öğrenciler ve belediye yetkilileriyle ‘Mor Sokak’ projesi başladı. Proje kapsamında, 30 üniversite öğrencisi ve mahalle sakinleri duvarları lavanta figürleriyle süslüyor.

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