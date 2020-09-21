Sokaklara renk geldi

2019 yılından itibaren olgunlaşarak ilk hasadı yapılmaya başlanan lavanta tarlalarının tanıtımı ve bölgenin bilinirliğinin arttırılması için halk, gönüllü öğrenciler ve belediye yetkilileriyle ‘Mor Sokak’ projesi başladı. Proje kapsamında, 30 üniversite öğrencisi ve mahalle sakinleri duvarları lavanta figürleriyle süslüyor.