Sokaklarda bisikletleri artıracak çalışma

Bakanlıklar ve Avrupa Birliği düzeyinde yetkililerin bulunduğu toplantıya, İzmir’den katılan tek ilçe Bayraklı oldu. Hafta kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla Bayraklı’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. “Bayraklı’yı çocuklarla ve gençlerle birlikte yükselteceğiz” diyen Sandal, “Bayraklı’da spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyaya entegre olalım istiyoruz” dedi.