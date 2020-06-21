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    HaberlerEge Haberleri Sokaklarda bisikletleri artıracak çalışma
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    21.06.2020 - 00:01 |

    Sokaklarda bisikletleri artıracak çalışma

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, video konferans yöntemiyle düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

    Sokaklarda bisikletleri artıracak çalışma

    Bakanlıklar ve Avrupa Birliği düzeyinde yetkililerin bulunduğu toplantıya, İzmir’den katılan tek ilçe Bayraklı oldu. Hafta kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla Bayraklı’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. “Bayraklı’yı çocuklarla ve gençlerle birlikte yükselteceğiz” diyen Sandal, “Bayraklı’da spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyaya entegre olalım istiyoruz” dedi.

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