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    01.09.2020 - 07:00 |

    Sokaklardan marşlar yükseldi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 13 ilçeye araçlar gönderdi.

    Sokaklardan marşlar yükseldi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 13 ilçeye araçlar gönderdi. Araçlar, müzik ve marşlarla tüm sokakları dolaştı. Evlerinde kalan vatandaşlarda ellerinde bayraklarla kutlamaya ortak oldu. Öte yandan halka ev ve işyerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı.

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