‘Sokakları deniz kokan İzmir’in doğum günüdür’

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Dr. Mehmet Baz, “9 Eylül sadece İzmir’in değil, tüm vatanın kurtuluş günüdür” dedi, şöyle devam etti: “Bugün Atatürk’ün etrafında kenetlenen Türk milletinin işgale ‘hayır’ demesinin zafer günü. Gevreği, boyozu, çiğdemi ve midyesiyle ekol yaratan, her sokağı deniz kokan İzmirimizin doğum günü. 9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.”