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    HaberlerEge Haberleri ‘Sokakları deniz kokan İzmir’in doğum günüdür’
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    09.09.2020 - 00:02 |

    ‘Sokakları deniz kokan İzmir’in doğum günüdür’

    ‘Sokakları deniz kokan İzmir’in doğum günüdür’

    Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Dr. Mehmet Baz, “9 Eylül sadece İzmir’in değil, tüm vatanın kurtuluş günüdür” dedi, şöyle devam etti: “Bugün Atatürk’ün etrafında kenetlenen Türk milletinin işgale ‘hayır’ demesinin zafer günü. Gevreği, boyozu, çiğdemi ve midyesiyle ekol yaratan, her sokağı deniz kokan İzmirimizin doğum günü. 9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.”

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