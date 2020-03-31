Sokaklarımız yine cıvıl cıvıl olacak

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, koronavirüsün (Kovid-19) önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan ve evlerinde kalan İzmirlilere, valiliğin sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla vatandaşların evlerinde kalıp uyarılara uymasının önemli olduğunu kaydeden Vali Erol Ayyıldız, İzmir Valiliği’nin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Vali Ayyıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘Desteğinizle atlatacağız’

“İzmirlilerin sürecin öneminin farkında olması ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uymasından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah, en kısa sürede İzmirimizin sokakları cıvıl cıvıl olacak ve kalabalık günlerine kavuşturacağız. Aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için İzmirli tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte ve sabırla atlatacağız.”

‘Dayanışma zamanı’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklama yaptı. Küresel sorunun çözümü için verilen mücadelenin yaşamsal ve ulusal olduğunu belirten Sürekli, alınan tedbir ve sürdürülen uygulamalarla başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, vatandaşların gösterdiği hassasiyet ve yerel idarelerin de sürece uyum ve katkısı ile pek çok ülkeye göre örnek bir mücadele yürütüldüğünü kaydetti. Sorunun ortak ve yaşamsal önemde olduğunu dile getiren Sürekli, “Her ülkede olduğu gibi kamu otoritesi ve eşgüdümü ile çözülecek kadar ciddidir. Kenetlenmek zorundayız” diye konuştu.

Dayanışma zeminine kimsenin zarar vermeye hakkının olmadığını belirten Sürekli, şu noktaların altını çizdi:

Kızılay da dahil

“İzmir’de salgına yönelik 3 Mart’ta başlayan yasal tedbir kararları, tavizsiz bir şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığımızın, valiliklerimize gönderdiği genelgeler kapsamında; kaymakamlıklarımızca ‘Vefa Destek Grupları’ oluşturuldu. Bu gruplarımıza, İzmir’de 8 şubesi ve 5 temsilciliği ile Kızılay da tüm ekipleriyle dahil edildi. Burada ilk günden itibaren her gün ortalama 6 bin haneye ihtiyaçları ulaştırılıyor. Kuru erzak, konserve ve çeşitli temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda kolileri, hijyen setleri gibi malzemeler ihtiyaç sahiplerine, engelli ve evinden çıkamayan hasta ve gebe vatandaşlarımıza evinin kapısından teslim ediliyor.”

Yardım müjdesi

Kerem Ali Sürekli, evden çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlara da 7-24 hizmet verildiğini dile getirdi, “Son 1 haftadır 112, 155, 156 no’lu acil yardım numaraları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı üzerinden gelen 65 yaşın üzerinde toplam 53 bin 138 vatandaşın taleplerine yanıt verildi” dedi. Türkiye Kızılay Derneği’nin geleneksel ramazan ayı yardımlarını salgın nedeniyle öne çekme kararı aldığına dikkat çeken Sürekli, “İhtiyaçlı vatandaşlarımıza 400 lira nakdi yardım, gıda yardımı ve 0-12 aylık bebeği olanlar için aylık 150 lira doğum yardımı yapılması planlanıyor” dedi. Sürekli, İzmir’de oluşturulan Pandemi Kurulu’nun da toplantılarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.