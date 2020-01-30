30.01.2020 - 00:03 |
Sokakların rengi Zeynep
İzmir’de, sekiz yaşında öğrendiği kemanıyla Konak Saat Kulesi önünde ve Karşıyaka İskelesi’nde müzik yapan Zeynep Tan, söylediği parçalarla herkesin takdirini kazanıyor,.
“Ben sahnelerin kızı değilim, daha çok sokak sanatçısıyım” diyor.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.