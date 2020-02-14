14.02.2020 - 00:02 |
‘Sokakta aşk var’
Karşıyaka Belediyesi, 14 Şubat’ı dans ve canlı müzik gösterileriyle kutlayacak. Hergele Meydanı’nda önce Swingin’ feet İzmir, ardından da Bostanlı Mahalle Merkezi üyeleri dans gösterileri sunacak.
Ses Pasajı önü ve Cengiz Topel Caddesi’nde canlı müzik performansları başlayacak. Şükran Kurdakul Sokak ile Çarşı anayol kesişiminde ise Ufuk Yunak müzik şöleni yaşatacak.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.