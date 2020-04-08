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    08.04.2020 - 00:03 |

    Sokakta test

    Sokakta test

    İZMİR’İN Karşıyaka ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya gittikleri ve ekiplerin de gün boyunca yüze yakın koronavirüs testi yaptığı öğrenildi.

    İl Müdürlüğü yalanladı

    Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de belirtildi. İzmir Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını, bir vaka için giden ekibin kendilerini gören vatandaşlara test yaptığı açıklamasında bulundu. l DHA

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