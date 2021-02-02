Sokaktaki dostlar aç susuz kalmasın

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde can dostların aç ve susuz kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor. Ayrıca her mahalledeki sokak hayvanları için hizmet veren ekipler, son olarak deprem bölgesindeki bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtardı, bakımını yaptı. Başkan Serdar Sandal, “Duyarlı olalım” çağrısında bulundu.