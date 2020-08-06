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    HaberlerEge Haberleri Sokaktaki dostlar için özel kampanya
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Sokaktaki dostlar için özel kampanya

    Gaziemir Belediyesi, ‘Sokaktaki can dostlarımız için bir kap su, bir kap yemek’ kampanyasıyla yurttaşları mama ve su desteğinde bulunmaya davet etti.

    Sokaktaki dostlar için özel kampanya

    Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barınma, ilaçlama ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, pandemi sürecinden bu yana 2 bin 800 kilogram mama dağıttıklarını söyledi. Arda, “Sokakta yaşayan hayvanların bu zor günlerde aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Can dostlarımızın her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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