Sokaktaki dostlar için özel kampanya

Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barınma, ilaçlama ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, pandemi sürecinden bu yana 2 bin 800 kilogram mama dağıttıklarını söyledi. Arda, “Sokakta yaşayan hayvanların bu zor günlerde aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Can dostlarımızın her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.