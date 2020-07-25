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    HaberlerEge Haberleri Sokaktaki dostlar için seferber oldular
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    25.07.2020 - 00:01 |

    Sokaktaki dostlar için seferber oldular

    Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerinde bulunan hayvan sulama göletlerine bakım, onarım ve genişletme çalışmaları yapmaya Bozköy Mahallesi’nden başladı.

    Sokaktaki dostlar için seferber oldular

    Salınık vaziyette otlatılan hayvanların su ihtiyacını gören suni göletlerin önemli bir ihtiyacı giderdiğini kaydeden Başkan Hakan Koştu, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde hayvancılığın gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ayrıca belediye, tedaviye muhtaç ve yaralı canları bünyesindeki barınağa götürüyor, belli bir süre misafir ediyor.

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