Sokaktaki dostlar için seferber oldular

Salınık vaziyette otlatılan hayvanların su ihtiyacını gören suni göletlerin önemli bir ihtiyacı giderdiğini kaydeden Başkan Hakan Koştu, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde hayvancılığın gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ayrıca belediye, tedaviye muhtaç ve yaralı canları bünyesindeki barınağa götürüyor, belli bir süre misafir ediyor.