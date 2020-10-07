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    HaberlerEge Haberleri Söke esnafıyla fikir alışverişi
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    07.10.2020 - 00:04 |

    Söke esnafıyla fikir alışverişi

    Halk ile birlikte yönetim anlayışı ile yola çıkan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

    Söke esnafıyla fikir alışverişi

    Çarşamba pazaryeri alanı altına yapılması planlanan yeraltı otoparkı projesini pazarcı esnafına soran Tuncel, “Sizlerin istemediği bir projeyi bizim yapma düşüncemiz yok. Siz istemiyorsanız biz de o alana otopark yapmayacağız. Ancak pazaryerinde sizlerin isteği olan yeniden düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılacak” dedi.
    Başkan Tuncel toplantıdan çıkan sonucu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile paylaşacağını, Söke’ye en iyi ve köklü çözümü birlikte sunacaklarını söyledi. Pazarcı esnafı Tuncel’e alkışlarla karşılık verirken, fikirlerini dinlediği için teşekkür etti.

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