Söke, üretime odaklanacak

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Ovası’nda bazı üreticilerle bir araya geldi. Tarımsal üretim projesini, sosyal belediyecilik anlayışıyla harmanlayan Tuncel, önümüzdeki dönemde Belediye’nin kendi üreteceği ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor, tarımsal markalar oluşturmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan modern kentleşme yolunda adımlar attıklarını, bir yandan da üreten ve üretimini katma değere dönüştüren bir belediye olmak istediklerini vurgulayan Başkan Tuncel, “Planladığımız tarımsal üretim projelerimiz var. Yakın zamanda bunları hayata geçireceğiz” dedi.

Dekoratif çöp kutusu

Söke’de, tarihi Rum evlerinin bulunduğu eski Doğanbey köyüne yeni çöp kutuları kondu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevreye uyumlu ve ahşap görünümlü, dekoratif çöp kutularını, eski köy içindeki yürüyüş güzergâhına yerleştirdi.