Söke’de altı ayrı noktada çalışma

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belirlenen program dahilinde Söke’nin yollarını yeniliyor. Ekipler aynı anda Çeltikçi, Bağarası, Özbaşı ve Serçin mahallelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çeltikçi Mahallesi Martı ve Serhat Sokak’ta parke yol çalışması hızla devam ederken, yine Çeltikçi Mahallesi Timur Sokak’ta eski yol kaplamasının sökümü başladı. Yakın zamanda Timur Sokak da parke yoluna kavuşacak. Serçin Mahallesi’nde yol yapım çalışması yanında muhtarlığın da yer aldığı, Söke Belediyesi’ne ait binanın bakım ve onarım işleri de yapılıyor.