BİST88.125-3,72EURO7,18-0,08 USD6,450,03ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Söke’de altı ayrı noktada çalışma
    ABONE OL
    30.03.2020 - 00:01 |

    Söke’de altı ayrı noktada çalışma

    Söke’de altı ayrı noktada çalışma

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belirlenen program dahilinde Söke’nin yollarını yeniliyor. Ekipler aynı anda Çeltikçi, Bağarası, Özbaşı ve Serçin mahallelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çeltikçi Mahallesi Martı ve Serhat Sokak’ta parke yol çalışması hızla devam ederken, yine Çeltikçi Mahallesi Timur Sokak’ta eski yol kaplamasının sökümü başladı. Yakın zamanda Timur Sokak da parke yoluna kavuşacak. Serçin Mahallesi’nde yol yapım çalışması yanında muhtarlığın da yer aldığı, Söke Belediyesi’ne ait binanın bakım ve onarım işleri de yapılıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için
    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber