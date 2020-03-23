Söke’de camlar geri dönüşüme

Söke Belediyesi tarafından kentin 62 noktasına yerleştirilen cam kumbaralarıyla atıklar, geri dönüşüme kazandırılıyor. 2019 yılında Söke’de bin 251 ton cam atık toplandığını belirten yetkililer, bitkisel atık yağlarla ambalaj atıklarının da toplanmasına katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Levent Tuncel de, “Söke’de ciddi bir bilincin oluştu. 2019 yılında Söke’de 5 Bin 805 litre bitkisel atık yağ, bin 760 ton ise ambalaj atığı toplandı” dedi.