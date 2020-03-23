23.03.2020 - 07:00 |
Söke’de camlar geri dönüşüme
Söke Belediyesi tarafından kentin 62 noktasına yerleştirilen cam kumbaralarıyla atıklar, geri dönüşüme kazandırılıyor. 2019 yılında Söke’de bin 251 ton cam atık toplandığını belirten yetkililer, bitkisel atık yağlarla ambalaj atıklarının da toplanmasına katkı sağladıklarını belirtti.
Söke Belediyesi tarafından kentin 62 noktasına yerleştirilen cam kumbaralarıyla atıklar, geri dönüşüme kazandırılıyor. 2019 yılında Söke’de bin 251 ton cam atık toplandığını belirten yetkililer, bitkisel atık yağlarla ambalaj atıklarının da toplanmasına katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Levent Tuncel de, “Söke’de ciddi bir bilincin oluştu. 2019 yılında Söke’de 5 Bin 805 litre bitkisel atık yağ, bin 760 ton ise ambalaj atığı toplandı” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
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