Söke’de virüs harekâtı

Son olarak servis araçlarında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Başkan Levent Tuncel, “Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Gücümüzün yettiğince her yere yetişeceğiz” dedi.