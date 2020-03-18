18.03.2020 - 00:03 |
Söke’de virüs harekâtı
Söke Belediyesi’nin başlattığı dezenfekte harekatı devam ediyor.
Son olarak servis araçlarında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Başkan Levent Tuncel, “Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Gücümüzün yettiğince her yere yetişeceğiz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.