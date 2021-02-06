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    06.02.2021 - 07:00 |

    Söke’den solunum cihazı

    Söke Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele eden Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne dört adet solunum cihazı (ventilatör) hediye edildi.

    Söke’den solunum cihazı

    Söke Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele eden Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne dört adet solunum cihazı (ventilatör) hediye edildi. Bağışlanan cihazların hastalara nefes olacağını belirten Başhekim Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel, “Ventilatör desteğinin çok önemli çünkü hayat kurtarıyor. Cihazların değeri parayla ölçülemez” diye konuştu.
    Hastanenin solunum cihası ihtiyacını öğrenince harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkan Levent Tuncel, “Çalışmalara öncülük ettik. KİPAŞ, SİBAŞ ve Demeter Tarım da katkılar sundu. Cihazların hastanemiz ve hastalarımıza sağlık getirmesini diliyorum” dedi.

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